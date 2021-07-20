Замминистра экологии Челябинской области заподозрили в превышении полномочий

Против челябинского заместителя министра экологии Виталия Безрукова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

Согласно информации следователей, госслужащий предупредил представителя металлургического комбината о рейдах по проверке вредных выбросов. Делалось это для того чтобы у организации была возможность снизить объем выбросов во время контрольных замеров.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

По сведениям на официальном портале Министерства экологии по Челябинской области, Безрукова назначили на должность замминистра в январе прошлого года.

Виталию Безрукову 28 лет, с 2018 года он возглавлял Управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области.