Рядового подозревают в убийстве местного жителя под Смоленском

Военнослужащего заподозрили в убийстве жителя города Ельня, расположенного в Смоленской области. Об этом сообщается на портале Главного военного следственного управления СК России.

По информации ведомства, в отношении подозреваемого в совершении преступления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). Фигурантом расследования стал военнослужащий войсковой части 94018, рядовой Алан Дартай-оол.

Согласно предварительным данным, 18 июля во внеслужебное время на улице Дорогобужский Большак из-за внезапно возникшей неприязни Дартай-оол повалил незнакомого ему мужчину на спину. Контрактник, предположительно, два раза ударил камнем по голове своего оппонента.

Мужчина, пострадавший при нападении, скончался на пути в больницу.

Солдата задержали, проводятся следственные действия в связи со смертью человека. Также назначены судебные экспертизы.

Ранее убивший сослуживцев в Воронеже срочник Антон Макаров пожаловался на дедовщину.