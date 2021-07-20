В Москве во вторник ожидается до +27°С и небольшой дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 20 июля, будет до +27°С. В столице будет небольшая облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+27°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +13...+15°С. Ожидается также северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы ливни с грозами и градом, которые освежат воздух.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.