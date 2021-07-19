В Великобритании на массовые мероприятия будут пускать только вакцинированных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ночные клубы страны и другие места с большим скоплением людей начнут требовать от посетителей доказательств о полной вакцинации с конца сентября, сообщает Reuters.

«Теперь я могу уведомить о том, что к концу сентября, когда все жители старше 18 лет уже смогут получить вторую дозу [вакцины], мы планируем сделать полную вакцинацию условием посещения ночных клубов и других мест, где собираются большие толпы людей», — сказал Джонсон журналистам, уточнив, что наличия отрицательного результата теста на коронавирус уже будет недостаточно.

Премьер-министр добавил, что для пабов аналогичные требования пока не вводить не планируется.

Накануне правительство Великобритании отменило практически все коронавирусные ограничения — англичанам разрешили ходить без средств индивидуальной защиты, собираться большими группами, а предприятия с высоким эпидемиологическим риском, например ночные клубы,

Ранее сообщалось, что полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю. При этом, на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране отказались от идеи массовой вакцинации детей и подростков