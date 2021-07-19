В Бразилии Instagram-модель погибла в ДТП после призыва к подписчикам «творить безумства»

Бразильский блогер Джулия Хеннеси Каюэла попала в смертельную аварию на мотоцикле через несколько часов после того, как предложила подписчикам творить безумства. Об этом сообщает Daily Mail.

«Жизнь коротка, давайте будем сумасшедшими. Только я, ты, Бог и дорога!» — подписала она последнюю фотографию в Instagram.

Джулия и ее муж Даниэль попали в аварию, когда катались на мотоцикле в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс в штате Парана. По версии полицейских они врезались в борт грузовика.

Девушку доставили на вертолете в больницу города Куритиба, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Ее муж находится в отделении интенсивной терапии того же медицинского учреждения.

Авария произошла в четверг, 15 июля, через день Джулию похоронили в ее родном городе Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс. Даниэль об этом пока не знает — врачам запретили рассказывать ему о смерти жены.

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