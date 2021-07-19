В Роспотребнадзоре рассказали детали о чипе-тесте на коронавирус

Биочип для выявления коронавируса будет работать по аналогии с экспресс-тестом. Об этом рассказали в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

«Он выглядит как небольшая пластина, размером 25×75 мм, на котором искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять «генетический портрет» возбудителей внебольничных пневмоний», — сказали в институте.

Ученые подчеркнули, что чип не будет вживляться в человека. Чтобы сделать тест, человеку нужно будет сдать образцы биоматериала, которые при помощи устройства проанализируют в лаборатории.

Испытания разработки запланированы на 2023-2024 годы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о ведении российскими учеными работ по созданию биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители воспаления легких.