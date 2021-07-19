Появилось видео с водопадом в метро Киева

Из-за сильного ливня в киевском метро образовался водопад, на вход и выход были закрыты станции «Берестейская» и «Академгородок», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

В частности, по причине затопления вестибюля на станции «Берестейская» закрыли гермозатвор.

Позже стало известно, что станция «Академгородок» возобновила работу в обычном режиме. Через некоторое время также заработала станция «Берестейская», пишет агентство со ссылкой на пресс-службу КП «Киевский метрополитен».

За полчаса в столице Украины выпала почти недельная норма осадков. Также был затруднен проезд по многим улицам.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке — всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника — гидромониторы, илососы, мотопомпы, сообщили в пресс-службе.

Ранее в Западной Европе дожди вызвали самое масштабное за последние 20 лет наводнение.