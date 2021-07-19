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Эксперт заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже действительно идет на спад», — сказал он.

По его словам, снижение особенно заметно в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 и число госпитализированных пациентов с коронавирусом в столице снижаются четвертую неделю подряд.

Собянин также выразил надежду, что в скором времени медицинские работники смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи москвичам.

По всей России выявили 24 633 случая коронавируса за сутки. С начала пандемии в стране подтверждено 5 982 766 заражений, 149 138 летальных исходов и 5 359 995 выздоровлений.

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