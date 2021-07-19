Москалькову выписали из больницы после коронавируса

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аппарате омбудсмена.

«Татьяну Николаевну выписали, она продолжит реабилитацию дома», — уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что состояние уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, госпитализированной с коронавирусом, улучшилось.

До этого она поблагодарила всех за поддержку и пожелания выздоровления.

Омбудсмен привилась от коронавируса в апреле 2021 года, при этом она заявила, что сделала прививку «абсолютно сознательно», чтобы быть уверенной, что не является «носителем заболевания».

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека при президенте с 2016 года, в апреле текущего года она была переизбрана на новый пятилетний срок.