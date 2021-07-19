Телезвезду депортируют из Австралии за шутку про карантин

Австралийские власти депортируют британского комментатора Кэти Хопкинс за ролик о том, что австралийский карантин – это мистификация. Об этом сообщает ABC.

В видео Хопкинс подробно рассказала о том, как нарушала санитарные правила и нормы в Австралии и угрожала подвергнуть сотрудников карантинного отеля риску заражения коронавирусом.

После этого виза комментатора была аннулирована, сообщила министр внутренних дел страны Кэрэн Эндрюс.

«Тот факт, что она нарушала правила карантина и хвасталась этим, просто ужасен. Это пощечина всем австралийцам, которые находятся в изоляции», — подчеркнула Эндрюс.

Она отметила, что Хопкинс будет депортирована из страны до конца дня.

Хопкинс - бывшая радиоведущая, которую на родине часто обвиняют в неполиткорректности, приехала в Австралию для участия в телешоу Big Brother.

Ранее стало известно, что власти Индонезии депортируют четырех туристов, в том числе из России, за нарушение мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Депортация также коснется туристов из США и Ирландии.