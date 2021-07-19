Под Петербургом обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, под заброшенным домом обнаружили огромный бетонный бункер. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что дом находится в 40 км от Санкт-Петербурга. По данным издания, вход в бункер был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжелая бетонная плита, которую можно опустить и поднять при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также был замаскирован.

В помещении были найдены камеры с двухъярусными кроватями, встроенные туалеты и рукомойники, место для охраны, разъемы для компьютеров, предназначенных для видеонаблюдения. Камеры закрывались на стальные двери, помещение перегорожено клетками, отметили очевидцы.

Рядом с домом находится баня, в котором нашли потайной лаз, откуда можно было попасть в колодец глубиной в несколько метров, на дне обнаружили печь.

Уточняется, что первым владельцем дома был сотрудник УФСИН, ушедший в отставку еще в 2004 году, а следующим — житель Петербурга, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.

В декабре прошлого года в Перу полиция обнаружила тоннель, ведущий в тюрьму.