Россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела

Чтобы отслеживать, как меняется количество антител к коронавирусу в крови, следует сдавать тесты в одной и той же лаборатории, используя одинаковые тест-системы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на медиков.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — сказал Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс».

Отмечается, что Россия использует 150 разных тест-систем на антитела, все исследования отличаются чувствительностью и методиками оценки.

В сети клиник «Медси» отметили, что качественные измерения сильно зависят от того, какие партии реагентов использовались. Специалисты отметили, что ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, при помощи которого можно сравнивать значения, полученные в разных лабораториях. Тем не менее, в России на его основе не была разработана тест-система, поэтому воспользоваться стандартом пока не получится.

Ранее английские ученые разработали методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом определить, будет болезнь проистекать в легкой или тяжелой форме.