В Ростове-на-Дону женщину облили водой за попытку войти в церковь с коляской

Жительницу Ростова-на-Дону облили водой при попытке войти в церковь с коляской. Об этом она написала в группе «Типичный Ростов-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я пришла с коляской, то есть с годовалым ребенком. Поставить свечи за упокой и оставить помин. Меня не пустили!», — написала она.

По ее словам, женщины, работающие в церкви, сказали ей взять на руки ребенка, который в этот момент спал. Когда она выходила, их облили домой из ведра, после чего она вернулась и записала на видео объяснения одной из атаковавших ее женщин.

Согласно их словам, на колеса коляски налипла грязь, и поэтому ей нельзя войти.

Ранее российский политолог Андрей Сидорчик облил водой украинского журналиста Дмитрия Галкина в ходе съемок ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». О произошедшем стало известно после публикации ведущего Евгения Попова, который разместил видеоролик конфликта в своем Telegram-канале.

Сидорчик покинул студию сразу после замечания Галкина. Ведущий добавил, что в причинах произошедшего стороны разобрались после эфира.