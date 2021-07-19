Более трети американцев верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу COVID-19

Чуть менее четверти (21%) жителей США верят в теорию, что власти преувеличивают угрозу коронавируса по политическим причинам, следует из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov и журналом The Economist.

Порядка 19% считают, что эта версия «вероятнее всего, правда», а противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.

Еще 20% верят в теорию о том, что при помощи вакцин правительство США «вживляет микрочипы» в население. Против этой версии высказались 65% респондентов.

При этом 8% опрошенных сами болели коронавирусом, у 32% заразились члены семьи, а у 29% - близкие друзья. Кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а еще у 17% — друзья.

Среди опрошенных вакцинацию прошли 59%, еще 4% получили первую фазу препарата, а 7% планируют привиться.

Опрос проводился 10 - 13 июля среди 1500 граждан США.

Ранее опрос SuperJob показал, что каждый девятый россиянин столкнулся с отказом в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от коронавируса. При этом отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных. Отмечалось, что большинство из тех, кто встречался с отказами из-за нежелания вакцинироваться, имели зарплату до 50 тыс. рублей. Среди более высокооплачиваемых работников с подобным столкнулись всего 10% респондентов.