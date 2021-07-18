Главред «Ленты.ру» прокомментировал задержание журналиста в Москве

Сотруднице «Ленты.ру» Анастасии Завьяловой, задержанной в Москве, редакция оказывает помощь. Журналистке был предоставлен адвокат, сообщил главный редактор издания Владимир Тодоров.

«Конечно, редакция и уже оказывала, и окажет всю необходимую юридическую помощь. Еще в момент задержания, вскоре после задержания был найден адвокат, он приехал и помог Анастасии со всеми процедурам», — пояснил главред.

Недавно появилась информация, что журналистку госпитализировали в Боткинскую больницу, а потом отвезли обратно в отделение полиции.

«Настю обвиняют по статье 20.1.2 КОАП РФ. В полиции она пробудет до решения суда, который пройдет 19 июля. Редакция «Ленты.ру» делает все возможное с момента задержания», — говорится в заявлении ее коллег.

Завьялова вечером 17 июля стала свидетельницей задержания женщины с ребенком в районе Чистых прудов. После того как журналистка начала видеосъемку происходящего и попросила представителя правоохранительных органов разъяснить ситуацию, сотрудник 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытался спрятать свои нагрудные знаки от попадания в кадр.

«Лента.ру» возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента», — добавили в редакции.

Завьяловой может грозить штраф от тысячи до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.