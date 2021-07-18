Родственник сбившей трех детей студентки заявил, что ее мучают кошмары

Родственник Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов, заявил, что ее мучают кошмары и она ничего не ест, находясь под домашним арестом, передает «НТВ».

По словам ее родственника, Башкирова пережила истерику после случившегося, потом позвонила своей матери и тете, и рассказала, что произошло. Сейчас студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон.

Девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Ранее юрист оценил возможный срок заключения для девушки, сбившей троих детей в Москве.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время ДТП находившаяся за рулем Валерия Башкирова была в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента один из пострадавших детей получил перелом основания черепа и впал в кому. Позже он скончался.

Еще один ребенок находится в отделении нейрохирургии с травмами головы.

17 июля суд в Москве избрал Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).