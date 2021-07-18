Умерла мать журналистки Анны Политковской

В Москве умерла мать обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Раиса Мазепа. Об этом сообщается на сайте издания.

«Невероятной красоты женщина. Пару лет назад в свои девяносто плюс вместо символического поливания лейкой она перед зданием редакции лично и собственноручно посадила 94 анютины глазки», — вспоминает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Отмечается, что женщина скончалась в возрасте 92 лет. Причины смерти не указываются.

«Спасибо за Вас и за дочку, дорогая Раиса Александровна», — написал Муратов.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице. Убийца произвел четыре выстрела, один из них контрольный – в голову.

В 2014 году Мосгорсуд приговорил фигурантов уголовного дела – Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго – организатором убийства.