Смерть человека от вируса обезьяны впервые подтверждена в Китае

Первый случай смерти человека, который заразился вирусом обезьяны, был подтвержден в Китае. Жертвой стал ветеринар из Пекина, сообщает Global Times.

По предварительным данным, близкие контакты умершего защищены от инфицирования.

Вирус обезьяны B (BV) подтвердился у 53-летнего мужчины, который работал в учреждении, занимающемся исследованиями приматов.

У заболевшего выявились первые симптомы тошноты и рвоты через месяц после того, как он вскрыл двух мертвых обезьян в начале марта, пояснили китайские органы по контролю и профилактике заболеваний.

Ветеринар обратился за помощью врачей в несколько больниц. Умер он 27 мая. До этого на территории Китая не фиксировалось смертельных или даже клинически очевидных инфекций вирусом обезьяны B.

Данный вирус, который выделили в 1932 году, способен распространяться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма.

В связи с чем в Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками, а также обеспечить защиту ветеринаров.

Ранее ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса.