Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в столкновении поездов под Зеей

Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обнаружили тело еще одного погибшего мужчины, числившегося пропавшим без вести в столкновении поездов под Зеей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«Сегодня спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обнаружили останки еще одного мужчины. Он со вчерашнего дня числился пропавшим без вести. Аварийно-спасательные работы на месте столкновения двух грузовых поездов закончены», — указано в сообщении.

Ранее третий человек погиб при лобовом столкновении поездов в Приамурье.

Столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак, на участке железной дороги Улак — Эльга, на путях необщего пользования.

Причиной аварии мог стать сердечный приступ машиниста.