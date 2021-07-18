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Собянин считает взвешенным решение отменить QR-коды

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решение об отмене обязательных QR-кодов для посещения заведений в столице было взвешенным.

«Это достаточно серьезное решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, отмена QR-кодов стала возможной благодаря устойчивому улучшения эпидемиологической ситуации в столице, а также по многочисленным просьбам бизнеса.

Москва с 19 июля отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По словам мэра столицы, система QR-кодов свою задачу в городе выполнила. Собянин отметил, что число ежедневных случаев коронавируса снизилось благодаря ужесточению требований.

В Московской области также отменили обязательную систему QR-кодов.

С 28 июня начала действовать система посещения заведений общепита по QR-кодам: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест.

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