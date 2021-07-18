В Японии сняли обвинения с 70-летнего «российского шпиона»

Прокуратура префектуры Канагава в Японии вынесла постановление об отсутствии в деле против 70-летнего Кадзуо Миясака состава преступления. Об этом сообщает TV Asahi News.

Мужчину обвиняли в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что детали дела прокуратура не стала раскрывать.

10 июня японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгового представительства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.

Кадзуо Миясака на протяжении длительного времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы.

В СМИ появилась информация, что японский ученый мог делиться данными о секретном космическом беспилотнике США. За это Миясака якобы получил от торгового представительства России в Японии 10 млн иен (около $91 тыс.).