МЧС предлагает разрешить сжигать траву на дачах в 15 метрах от построек

МЧС предложило разрешать сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений. Об этом сообщается в проекте постановления правительства.

Отмечается, что сейчас использовать огонь допускается только на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года россиянам запретят жечь костры и сжигать мусор на участках частных домов. Подчеркивается, что открытый огонь можно будет разводить только в специально оборудованных для этого местах. В настоящий момент правила запрещают жечь костры только на землях общего пользования в поселениях. С 2021 года, в частности, нельзя сваливать горючие отходы на общих территориях рядом с домами и недвижимым имуществом.

Также сообщалось, что около трехсот человек привлекли к ответственности за разведение костров в Московской области с 1 мая этого года.