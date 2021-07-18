В депздраве Москвы сообщили о недопустимости вакцинации в случае опьянения

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о недопустимости вакцинации в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Эксперт отмечает, что перед получением прививки нужно протрезветь.

«Естественно, если человек находится состоянии алкогольного опьянения, все-таки два бокала вина — это не так мало, мы такого пациента вакцинировать не можем. Вы должны прийти на вакцинацию в состоянии нормального самочувствия», — рассказал Тяжельников.

Он добавил, что в случае алкогольного опьянения в день вакцинации, лучше прийти на прививку на следующий день. Чтобы получить от врача допуск к процедуре, пациент должен чувствовать себя хорошо и стабильно.

Специалист подчеркнул, что необходимо избегать иммунизации натощак, перед прививкой стоит поесть, чтобы организм не был ослаблен.

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