Наводнения в округе Арвайлер на западе Германии унесли жизни более 110 человек

Число погибших в результате наводнений в одном только округе Арвайлер на западе Германии превысило 110 человек, еще 670 пострадали. Об этом сообщили в управлении полиции Кобленца.

«Следует опасаться роста числа погибших. В полицейское управление поступили сообщения о 670 раненых. Тут цифры также могут вырасти», — говорится в сообщении ведомства.

Общее число погибших в результате наводнений в Германии достигло 156.

Во многих районах округа до сих пор отсутствует электричество, не работает телефонная связь. Из-за непогоды многие дороги по-прежнему остаются перекрытыми. Местные власти призывают жителей избегать поездок в регион.

Ранее сообщалось о 98 жертвах, число пострадавших также составляло 670.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.