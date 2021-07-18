Инфекционист назвал «дельта»-штамм COVID-19 более «зловредным»

Индийский штамм коронавируса «дельта» является более «зловредным», так как его заразность выше в несколько раз. Об этом в беседе с РБК заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Он напомнил, что различные компетентные в вирусологии люди не раз говорили о том, что штамм «дельта» более заразен.

«Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше», — сказал Малышев.

Эксперт добавил, что штаммом «дельта» болеет больше людей и, соответственно, смертность от него тоже выше.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что комитет ВОЗ по ЧС, связанной с коронавирусом, предупредил международное сообщество о рисках появления новых штаммов COVID-19.

До этого директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, можно ли заразиться двумя или тремя штаммами коронавируса одновременно.