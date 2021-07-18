news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Осинькин заявил, что реформа РПЛ для маленьких стран — Дании, Бельгии, но не... 06:50
В Великобритании отказались от идеи массовой вакцинации детей и подростков 06:36
Божович о тренере сборной России: иностранец никогда не поймет русский менталитет 06:32
Инфекционист назвал «дельта»-штамм COVID-19 более «зловредным» 06:23
Двух человек застрелили возле стадиона во время матча MLB 06:18
На Олимпиаде в комнатах спортсменов будут стоять специальные антисекс-кровати 06:06
Врач предупредил россиян об опасности кондиционеров в жару 06:02
Игрок сборной Италии опубликовал фото с водкой «Калашников» 05:52
СМИ: СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь 20 июля 05:37
Олимпийская чемпионка об участии транс-женщины на Играх: это не честно 05:36

В МВД прокомментировали возможность создания в России миграционного кодекса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В настоящее время в России нет достаточных предпосылок для того, чтобы разрабатывать миграционный кодекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве сообщили, что в рамках министерства была сформирована рабочая группа, которая совместно с научным сообществом прорабатывала вопрос систематизации и кодификации миграционного законодательства. В результате проведенной работы было выявлено, что миграционное законодательство в России в качестве самостоятельной отрасли до настоящего времени не сформировалось.

30 июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в столице — ремонтируют дома, убирают улицы, вывозят мусор.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России планирует обязать иностранных граждан, которые прибывают в страну, подписывать «соглашение о лояльности». В этом соглашении оговариваются правила пребывания в стране и осуществление трудовой деятельности.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
МВД работает над внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС
СМИ: СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь 20 июля
Саакашвили рассказал о плане Вашингтона по захвату Донецка
Туристы из России не пострадали при перестрелке в Сухуме
Новости и материалы
Осинькин заявил, что реформа РПЛ для маленьких стран — Дании, Бельгии, но не для нас
В Великобритании отказались от идеи массовой вакцинации детей и подростков
Божович о тренере сборной России: иностранец никогда не поймет русский менталитет
Инфекционист назвал «дельта»-штамм COVID-19 более «зловредным»
Двух человек застрелили возле стадиона во время матча MLB
На Олимпиаде в комнатах спортсменов будут стоять специальные антисекс-кровати
Врач предупредил россиян об опасности кондиционеров в жару
Игрок сборной Италии опубликовал фото с водкой «Калашников»
Олимпийская чемпионка об участии транс-женщины на Играх: это не честно
Юрист назвала распространенные ошибки, из-за которых можно лишиться наследства
Сабитов о Суперкубке: Семак понял, что «Зенит» может выиграть и без Дзюбы
Бонуччи снова потроллил англичан после победы на Евро
Депутат заявил, что с такой игрой «Локомотив» ждет позор в еврокубках
Скончалась мать актера Хавьера Бардема
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся во второй половине августе
Аршавин заявил, что он больше на стороне Денисова в скандале с Халком и Витцелем
Эксперт рассказал, что COVID-19 мутирует намного медленнее вируса гриппа
Агент Селюк заявил, что Березуцкий унижает его футболиста
Все новости
В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок
Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок
Таллий, взятка, суицид. Итог самарской драмы с тремя погибшими
В Самаре покончил с собой тренер по кикбоксингу, признавшийся в расправе над бывшей женой
Наши в Каннах: триумф российского кино на фестивале во Франции
Какие призы Каннского кинофестиваля взяли фильмы российского производства
Погибли двое из троих детей, сбитых на переходе в Москве
После аварии в Солнцево в больнице умер второй ребенок
Сдержать Россию и Китай. Британский генерал раскрыл секретную роль спецназа
В Лондоне рассказали, какую миссию против Москвы и Пекина будут выполнять спецслужбы
История дедушки гражданских внедорожников
В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A
Сколько лет проживут россияне, родившиеся в 2020 году
Названы регионы-антилидеры по снижению продолжительности жизни
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться раз в полгода
Эксперт рассказал, грозит ли россиянам «пожизненная» вакцинация против COVID-19
«Задержки в доставке»: Мишустин дал поручения по вакцинации и тестированию
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин и наладить систему тестирования
Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»
Обзор новых фильмов и сериалов онлайн: «Улица страха» и «Шмигадун!»
«Экзотические разведки наших соседей»: почему в России стало много украинских шпионов
Ветераны внешней разведки рассказали о «шпиономании» последних лет
Опозорился дважды: ученый поплатился за статью об опасности медицинских масок
Научный журнал отозвал статью о вреде масок для детей
«Вот так вот»: Александр Невский и его фильмы
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях