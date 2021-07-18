В МВД прокомментировали возможность создания в России миграционного кодекса

В настоящее время в России нет достаточных предпосылок для того, чтобы разрабатывать миграционный кодекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве сообщили, что в рамках министерства была сформирована рабочая группа, которая совместно с научным сообществом прорабатывала вопрос систематизации и кодификации миграционного законодательства. В результате проведенной работы было выявлено, что миграционное законодательство в России в качестве самостоятельной отрасли до настоящего времени не сформировалось.

30 июня заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в столице — ремонтируют дома, убирают улицы, вывозят мусор.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России планирует обязать иностранных граждан, которые прибывают в страну, подписывать «соглашение о лояльности». В этом соглашении оговариваются правила пребывания в стране и осуществление трудовой деятельности.