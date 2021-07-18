Умер Герой России, первый директор ФАПСИ Александр Старовойтов

Первый директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов скончался в возрасте 80 лет, сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с его смертью. При этом о гибели Старовойтова ранее не сообщалось.

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой», — сказано в сообщении Мишустина без уточнения адресата соболезнования.

Российский премьер отметил, что Старовойтов внес весомый вклад в «развитие отечественной науки», а также «укрепление обороноспособности нашей страны».

О причинах смерти Старовойтова не сообщается.

Александр Старовойтов возглавлял ФАПСИ в период с 1991 по 1998 год. В 1999 году его уволили в запас, закрытым указом ему было присвоено звание Героя России. С 2012 года он возглавлял Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС).

15 июля сообщалось о смерти одного из основателей ядерной отрасли СССР Евгения Микерина.