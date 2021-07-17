NYT: пожары в Якутии могут привести к ускорению климатических изменений

Лесные пожары, которые сейчас в Якутии, могут грозить ускорением глобального потепления. Данное явление объясняется выбросом большого количества газов, вызывающих парниковый эффект, сообщает The New York Times со ссылкой на ученых.

В издании подчеркнули, что лесные пожары на территории Якутии вызваны, в основном, рекордно высокой для лета температурой воздуха в северной части Сибири. Эксперты проследили тенденцию, согласно которой потепление в данном регионе «происходит быстрее, чем почти в любой другой части мира».

Ведущий специалист службы атмосферных наблюдений при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Марк Паррингтон пояснил, что в 2020 году объем углекислого газа, который выброшен после пожаров в Якутии, оказался примерно таким же, если сравнить потребление горючего в Мексике за весь 2018 год.

Согласно выводу специалистов, в случае сохранения подобной тенденции это, вероятно, «может ускорить климатические изменения за счет выброса огромного объема парниковых газов».

Не исключается, что в будущем последствия пожаров ощутят за пределами Сибири.

При этом в NYT допускают, что Россия якобы извлечет пользу. В качестве аргумента, указывающего на предполагаемую выгоду от потепления климата, упоминается образование новых плодородных территорий и таяние льдов в Северном Ледовитом океане. Подобные факторы, по мнению журналистов, расширяют возможности для «торговли и добычи ископаемых».

Тем не менее деградация вечной мерзлоты грозит «изменением рельефа, разрушением построек и ущербом дорогам», заключили авторы.

Ранее сообщалось, что вертолеты Минобороны России помогают тушить лесные пожары в Якутии.