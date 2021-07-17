Жириновский рассказал, что осенью ждет антипрививочников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении тех, кто не желает делать прививку от коронавируса.

Он отметил, что законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

«Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский настоятельно рекомендовал вакцинироваться — он считает, что всем россиянам рано или поздно придется сделать прививки, «иначе будете заражаться и умирать».

Ранее в Роструде рассказали, как будут отстранять непривитых сотрудников.