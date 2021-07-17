Сердечный приступ машиниста мог стать причиной столкновения поездов в Приамурье

Причиной столкновения двух грузовых поездов на участке железной Улак-Эльга в Амурской области мог стать сердечный приступ машиниста, сообщили «Интерфаксу» в компании «А-Проперти» (собственник Эльгинского комплекса)

«Спасательные работы ведутся. Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ машиниста. В настоящее время идет работа по устранению аварии», — рассказали в компании.

Также в компании уточнили, что столкновение привело к сходу не 90 вагонов, как сообщала Дальневосточная транспорта прокуратура, а девяти.

Накануне в Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате аварии пострадали двое человек из числа локомотивной бригады, еще двое погибли. Пострадавшие ожидают санавиацию.

Ранее сообщалось, что попавший в ДТП в Москве водитель фуры умер за рулем еще до столкновения.