Замначальника Южного таможенного управления арестовали за хищение 85 млн рублей

Дорогомиловский суд Москвы арестовал заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина по делу о мошенничестве в размере 85 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

По информации столичного суда, Скрипкин будет находиться под арестом до 15 сентября 2021 года включительно.

Замначальника Южного таможенного управления обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящий момент дело расследует МСО на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК России. Следствием по материалам коллег из ФСБ России доказано, что в 2018 году при проведении электронного аукциона фигуранты дела завысили цены контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста.

Ранее в Москве за получение крупной взятки был задержан главный государственного инспектора отдела Центральной таможни. Имя задержанного пока не раскрывается.