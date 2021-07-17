МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за надвигающейся на Москву грозы

В Москве в субботу, 17 июля, ожидается ливень с грозой и сильным ветром, МЧС опубликовало экстренное предупреждение с рекомендацией укрыться в помещениях и не останавливаться под деревьями, передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе — шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сообщили в экстренных службах.

В Подмосковье также ожидается резкое ухудшение погоды, об этом сообщает региональное Главное управление МЧС.

В МЧС попросили автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать машины под деревьями. Пешеходам рекомендовано укрыться в помещениях и не прятаться от непогоды под деревьями. В помещениях не рекомендуется стоять возле открытого окна.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +32°С.