Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне столкнулись с угрозами в соцсетях

Россияне, пострадавшие при стрельбе ночью 14 июня в ресторане в абхазском городе Пицунда, сообщили, что подверглись травле в социальных сетях, сообщает «РБК».

«Нам пишут: «Вам надо было голову прострелить», «Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы», — рассказал Тимур Салимгариев, один из пострадавших.

Мужчина, который получил серьезные травмы ног и половых органов, отмечает, что в соцсетях его обвиняют в том, что он вместе со вторым пострадавшим якобы спровоцировали нападавшего.

Ранее Салимгариев рассказал подробности инцидента со стрельбой в Абхазии.

43-летний Дмитрий Пилия, житель села Лыхны, открыл стрельбу по гражданам России после возникшей между ними ссоры, туристов госпитализировали. Инцидент произошел в ресторане «Апсны» на территории «Самшитовой рощи» в городе Пицунда в ночь на 15 июня. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Позже выяснилось, что от огнестрельного ранения также пострадала женщина.

До этого сообщалось, что в отношении расстрелявшего россиян в Абхазии возбуждено уголовное дело.