Кубинская вакцина показала 100% эффективности против последствий коронавируса

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала 100% эффективности против тяжелых последствий, сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina.

«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные», — заявила директор Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы Марта Айала.

По словам директора Центра, ответственного за разработку вакцины Abdala, фокус-группа для исследования эффективности вакцины будет увеличена до 300 тыс. человек.

Вакцина Abdala получила на Кубе разрешение на экстренное применение, когда в июне Центр генной инженерии и биотехнологии отчитался об успешном завершении клинических испытаний препарата. Его эффективность против штаммов коронавируса составила 92,28%.

Ранее россияне назвали самую эффективную и безопасную вакцину от коронавируса.