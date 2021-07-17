Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры

Россельхознадзор, проверяя консервы из сайры, определил, что более половины из них могли быть сделаны из более дешевых видов рыбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

Специалисты Россельхознадзора выяснили, что расход сырья при производстве консервов из сайры составляет от 1,3 до 1,45 кг на килограмм готовой продукции. То есть из этих 6 тыс. т сырья должно было выйти от 4,2 до 4,6 тыс. тонн консервов (при сырье «сайра мороженная с глазировкой») или около 5 тыс. тонн (если бы сырье было «сайра свежая»). Но в итоге разница составила более 2,6 тыс. т, что может говорить о серьезной фальсификации, отметили в Россельхознадзоре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не все компании, чьи документы были просмотрены, выпускали продукцию с нарушениями. Около 3,7 тыс. т консервов из сайры из рассматриваемого объема (50,8%) были подготовлены с соблюдением технологических норм.

«Однако 3,5 тыс. тонн консервов были изготовлены из 1,9 тыс. тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе», — говорится в сообщении.

Всего было изучено 26 рыбопереработчиков из 16 регионов России. Выборка была случайной. В связи с признаками массовой подделки сайры Россельхознадзор начал лабораторные проверки консервов.

Ранее производители рыбной гастрономии предупредили, что в России могут подорожать консервы и пресервы на 5–10% из-за роста стоимости сырья.