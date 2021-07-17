Пассажир упавшего в Томской области Ан-28 рассказала о моменте жесткой посадки

Ольга Козлова, один из пассажиров совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28, рассказала о моменте приземления, сообщает «РЕН.ТВ».

«Двигатели отключились, мы сразу поняли, что они запустят двигатели, справятся с управлением. Когда начали приземляться, стало ясно, что что-то пошло не так. Паники как таковой не было, все надеялись, что сейчас все заработает. А потом секунды — бах, и все», — рассказывает Козлова.

Женщина рассказала, что пилоты во время снижения запланировали посадку, однако позже возникла проблема.

«Самолет пошел на посадку, по болоту протянуло и перевернуло. Я вылетела из ремня, в полете наверно. Я очнулась, валялась на крыше, женщина надо мной висела на ремне. Я смотрю - женщина висит. Нашла защелку, отстегнула, она упала. Нам кричат — быстро выбирайтесь. Мы выбили окно, вылезли», — пояснила Козлова.

По ее словам, пилоты активно помогали пассажирам эвакуироваться. Благополучно выбравшись из самолета, пассажирам и экипажу самолета осталось дождаться спасательных вертолетов, которые, по словам Козловой, прибыли через примерно три часа.

Ранее летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов призвал поблагодарить пилотов, посадивших Ан-28 в Томской области.

Днем 16 июля у пассажирского самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Позднее спасатели обнаружили воздушное судно, оно совершило жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж самолета были найдены живыми.

По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя.