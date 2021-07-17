На Украине разбился вертолет Ми-2

На Украине, в Николаевской области разбился вертолет Ми-2 авиакомпании «Меридиан-Авиа-Агро», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«17 июля в 06.08 вблизи с.Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)», — сообщили в украинских экстренных службах.

Пилот и его помощник погибли на месте в результате пожара.

До этого украинские СМИ сообщали, что украинский флот примет на вооружение разработанный в 1961 году вертолет Ми-2 в качестве палубного. Вертолеты, производство которых было прекращено в 1992 году, должны будут пройти модернизацию и перевооружение.

Ранее летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов призвал поблагодарить пилотов, посадивших Ан-28 в Томской области.

Днем 16 июля у пассажирского самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Позднее спасатели обнаружили воздушное судно, оно совершило жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж самолета были найдены живыми.

По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя.