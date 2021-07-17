Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Виктора Бута

Российские дипломаты посетили гражданина России Виктора Бута, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сказано в заявлении, размещенном в Facebook посольства России в США.

Как сообщается, сотрудники дипмиссии на днях посетили Бута в тюрьме «Мэрион» штата Иллинойс «в целях оказания консульско-правового содействия».

В заявлении говорится, что они поддержали соотечественника и заверили его в том, что российская сторона «будет и далее отстаивать его права и защищать интересы».

Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки российских граждан, содержащихся в тюрьмах в США, для возможного обмена. По ее словам, в документе, в частности, речь идет о Константине Ярошенко, Викторе Буте и целом ряде других людей.

Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в Соединенные Штаты. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.