Глава ДНР заподозрил Украину в теракте на газопроводе в Донецке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке, произошедший в пятницу, 16 июля. Видеозапись его обращения опубликована в Telegram-канале «Репортер Руденко».

«Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что в результате взрыва без газоснабжения остались более 1 тыс. абонентов. Глава ДНР подчеркнул, что в результате взрыва могли погибнуть мирные граждане, но «этого чудом удалось избежать».

Пушилин обратился к странам-гарантам Франции, Германии, России с просьбой зафиксировать запрещенные Минскими соглашениями и другими конвенциями «методы ведения войны».

Ранее Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила, что двое украинских военнослужащих подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.