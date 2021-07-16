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NASA предупредило о новых масштабных наводнениях из-за «колебания» Луны

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AP

Ученые NASA и Гавайского университета предупреждают, что грядущие изменения орбиты Луны могут привести к рекордным наводнениям на Земле в следующем десятилетии. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Исследователи обнаружили, что в 2030-х годах наводнения в американских прибрежных городах могут быть в несколько раз хуже. Причиной станут «колебания» Луны. Эксперты предполагают, что наводнения нанесут значительный ущерб инфраструктуре.

При этом авторы отмечают, что на самом деле явление лунного колебания естественно. Впервые оно было описано в 1728 году. Орбита Луны отвечает за периоды как более высоких, так и более низких приливов примерно каждые 18,6 года, и сами по себе они не опасны, уточняют ученые.

Однако, по их мнению, на этот раз причин для беспокойства больше. С повышением уровня моря из-за изменения климата ожидается, что следующие приливы будут более интенсивными и частыми, чем когда-либо.

Ранее NASA заявила, что в следующем десятилетии в некоторых районах США наводнения будут происходить с периодичностью в один-два дня.

В июле текущего года сильные дожди в Западной Европе вызвали самое масштабное за последние 20 лет наводнение.

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