Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений

Бельгия объявила 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв в результате наводнений.

«Вторник, 20 июля, будет национальным днем ​​траура. Время, чтобы поразмышлять о больших человеческих жертвах, а также выразить благодарность за проявленную солидарность и чувство единства среди наших граждан», — написал премьер-министр королевства Александр де Кроо в Twitter.

Наводнение в Валлонии — южной части Бельгии началось в ночь на 15 июля в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня. За сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.

Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Бельгии выросло до 23. Без электричества остаются 41 тыс. домов.

Сильные дожди в Западной Европе вызвалиа самое масштабное за последние 20 лет наводнение — реки выходят из берегов, потоки воды сносят автомобили и затапливают дома.