ФАС установила цены на упаковки «Спутник Лайт» и «Спутник V»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Установлены цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» 50 доз и «Спутник V» 100 доз — они составят 17,118 тыс. и 43,34 тыс. рублей соответственно, отметили в ФАС.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какой препарат подходит для повторной вакцинации против коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».