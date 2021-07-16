Российские дачники чаще всего интересуются бассейнами и саженцами

В сервисе «Яндекс.Объявления» проанализировали самые частые запросы в разделе «Дача, сад, огород» с начала июня. Наиболее востребованным у российских дачников товаром стал бассейн — о его покупке задумывается каждый пятый.

«Самый популярный товар для дачи — бассейны, ими интересовались около 20% людей. На втором месте по популярности — семена и саженцы, их искали 16% дачников, — например, рассаду роз, кустов гортензии и клубники», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Порядка 13% пользователей сервиса подыскивали товары для барбекю и гриля — мангалы, дрова и уголь. По 10% дачников интересуются садовым инвентарем, включая бочки, тележки, лопаты, и специальной техникой для сада.

«Мебель для приусадебного участка искали примерно 9% дачников — в основном это садовые качели, скамейки и шезлонги», — добавили в сервисе.

Садовые статуэтки, товары для оформления цветников, клумб и садовых дорожек привлекают всего 3% пользователей. Фонтаны и пластиковые пруды — меньше 1%.

«Среди садовой техники самыми востребованными на сервисе оказались машинки для обработки почвы — мотоблоки и культиваторы. Их искал каждый третий пользователь. За ними следуют триммеры — привлекли внимание 23% дачников, при этом объявления о продаже газонокосилок заинтересовали лишь 7% дачников, ищущих садовую технику», — следует из анализа сервиса.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников дал несколько советов дачникам в жаркую погоду.