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В Чечне опровергли данные о запрете посещать магазины непривитым от COVID-19

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Зампред правительства Чеченской республики Джамбулат Умаров заявил, что в республике нет запрета, распространяющегося на посещение магазинов непривитым от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью изданию «Подъем».

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Чечне без сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции не обслуживают в магазинах, якобы покупателям не отпускают даже хлеб.

Умаров эти сведения назвал «сказками».

«Сказки, которые выдумываются по поводу Чечни, и постоянное стремление схватить какую-нибудь фейковую информацию, лишь бы она была о нас, для чего это делается? В Чеченской республике нет никакого принуждения вообще. Мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, имеют тот же самый регламент, что и во всех остальных регионах РФ. Это недостоверная информация, у нас люди спокойно приходят в магазины и покупают все, что им надо», — подчеркнул он.

До этого в Чечне, начиная с 4 июля, ввели масочный режим в мечетях, храмах и общественном транспорте.

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