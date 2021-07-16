В Томской области нашли пропавший самолет АН-28, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

«Место аварийной посадки самолета найдено. Информация уточняется», — рассказали в ведомстве.

Факт обнаружения пропавшего самолета подтвердили в Росавиации.

По данным Telegram-канала «112» на борту находились 16 пассажиров, в том числе двое детей, а также три члена экипажа. Предварительно, все живы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-28, принадлежащий авиакомпании ОО «Сила» пропал под Томском. Самолет летел в Кедрово.