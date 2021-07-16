В Петербурге сняли на видео песчаную бурю

Песчаная буря попала на видео в парке 300-летия Петербурга: сильный ветер поднял в воздух множество песчинок на побережье Финского залива. Кадрами необычного для Санкт-Петербурга природного явления поделился в Instagram 15 июля фотограф Александр Петросян.

На видео видно, как под мощными порывами ветра, прилетевшего с Финского залива, пляж окутывает облако пыли и песка. Сложно поверить, что дело происходит в Санкт-Петербурге, но легко узнаваемый силуэт башни «Лахта-центр» убедительно это доказывает.

В Москве 15 июля прошел сильный ливень с грозой. В столице выпало 20% месячной нормы осадков — затопило аэропорт Шереметьево, из-за чего почти к0 рейсов были отменены или задержаны.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео смерча в небе над подмосковными Мытищами.