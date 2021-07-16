Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек

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Более ста человек умерли в результате наводнения в Германии. Об этом сообщает газета Welt.

По последним данным, число жертв природной стихии выросло до 103 человек: 60 погибли в Рейнланд-Пфальце, а 43 — в Северном Рейне-Вестфалии.

Представитель полицейского управления города Кобленц заявил, что есть вероятность, что число жертв наводнения станет еще больше.

Уточняется, что в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер 1300 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в ФРГ при наводнении погибли 93 человека.