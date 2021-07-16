Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек

Более ста человек умерли в результате наводнения в Германии. Об этом сообщает газета Welt.
По последним данным, число жертв природной стихии выросло до 103 человек: 60 погибли в Рейнланд-Пфальце, а 43 — в Северном Рейне-Вестфалии.
Представитель полицейского управления города Кобленц заявил, что есть вероятность, что число жертв наводнения станет еще больше.
Уточняется, что в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер 1300 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в ФРГ при наводнении погибли 93 человека.