В Москве отменена система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе

Москва с 19 июля отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

«В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений. <…> С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал мэр.

По его словам, система QR-кодов свою задачу в городе выполнила. Собянин отметил, что число ежедневных случаев коронавируса снизилось благодаря ужесточению требований.

С 28 июня начала действовать система посещения заведений общепита по QR-кодам: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест. Посещать летние веранды пока можно без ограничений – до 1 августа.

Ранее сообщалось, что бизнес ЕС и США попросил власти Москвы упростить получение QR-кодов для иностранцев.