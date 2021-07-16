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В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации от коронавируса

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

За распространение ложной информации о вакцинации от коронавирусной инфекции можно получить наказание в виде лишения свободы до трех лет. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

По его словам, в последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо ложных сведений как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих противокоронавирусных препаратах.

«Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что за распространение таких фейков физическим лицам грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц — в виде штрафа от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Пандемия коронавируса спровоцировала появление предложений о продаже вакцины, лекарств и сертификатов об отсутствии заражения на площадках даркнета. Несмотря на то, что цены на все товары не являются заоблачными, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что подобные торговые сделки несут в себе очень серьезные риски. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жительнице Якутии грозит штраф за фейки о чипировании при вакцинации от COVID-19.

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