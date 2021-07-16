Пушков предложил запретить электросамокаты

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя участившиеся трагические инциденты с электросамокатами, призвал запретить данный вид транспорта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», — отметил сенатор.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в стране с начала года выросло почти на 200%.

До этого Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявил о подготовке новой редакции правил работы сервисов краткосрочной аренд-шеринга электрических самокатов, которая ограничит их скорость движения.